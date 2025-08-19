Luis Enrique prépare une révolution au PSG, la grande révélation !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Malgré la défaite en finale de la Coupe du monde des clubs, la saison dernière du PSG a été historique. Luis Enrique a su tirer le meilleur de ses joueurs, jusqu’à remporter la Ligue des Champions. Le club de la capitale va-t-il désormais réussir à répéter cela ? Visiblement, l’entraîneur du PSG serait conscient des difficultés qui l’attendent et c’est pour cela que Luis Enrique préparerait quelques surprises.

La saison dernière, le PSG s’est imposé comme la meilleure équipe d’Europe. Vainqueur de la Ligue des Champions, le club de la capitale a crevé l’écran et les idées de Luis Enrique, parfaitement exécutées par ses joueurs sur le terrain, ont fait l’unanimité. Maintenant, le plus dur commence pour le PSG qui va devoir confirmer. Un exercice difficile qui devrait visiblement pousser Luis Enrique à se réinventer sur différents aspects.

« On m’a dit que cette nouvelle saison il fallait observer de près ce qu’allait faire Luis Enrique » A quoi faut-il alors s’attendre avec le PSG pour cette saison ? Sur le plateau de l’After Mercato de RMC, Fabrice Hawkins a indiqué que Luis Enrique pourrait opérer certains changements, notamment concernant la manière de faire jouer son équipe. « Quand j’échangeais un peu avec les uns et les autres en fin de saison, on m’a dit que cette nouvelle saison il fallait observer de près ce qu’allait faire Luis Enrique. Il est conscient qu’il ne réussira pas à faire les mêmes choses, gagner beaucoup de trophées, avec les mêmes joueurs, le même système, en faisant les mêmes choses », a d’abord expliqué le journaliste.