Luis Enrique plombe le PSG, il balance en direct !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Avec une équipe encore une fois largement remaniée, le PSG n’a ramené qu’un point de son déplacement sur la pelouse de Lorient (1-1) mercredi soir. S’il comprend le besoin pour Luis Enrique de faire tourner, Pierre Dorian a exprimé son agacement concernant les compositions d’équipe du technicien espagnol en Ligue 1, qu’il considère comme de l’arrogance.

Mercredi soir, lors du déplacement du PSG à Lorient (1-1), Luis Enrique a effectué sept changements dans son onze de départ en comparaison avec celui à Brest (0-3) le week-end dernier. Si Ousmane Dembélé était titulaire pour la première fois depuis son retour de blessure, les jeunes Ibrahim Mbaye, Senny Mayulu et Quentin Ndjantou étaient alignés au coup d’envoi, tout comme Lucas Beraldo en défense centrale et Illia Zabarnyi dans le couloir droit.

« Il est très condescendant avec la concurrence » « Il y a une différence de niveau énorme de l’équipe du PSG entre ce que tu vois à Lorient et en Ligue des champions et c’est directement lié à la façon dont il fabrique son équipe. Il a évidemment des circonstances atténuantes, il y a un contexte très particulier de fatigue, de préparation, mais j’estime quand même qu’il va beaucoup trop loin et que c’est en cela qu’il est très condescendant avec la concurrence », a déclaré Pierre Dorian dans le Super Moscato Show sur RMC.