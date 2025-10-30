Dembélé : Le PSG annonce une catastrophe !

Amadou Diawara

Lors du duel entre le PSG et le FC Lorient, Désiré Doué s'est blessé en cours de match. Evacué sur civière au stade du Moustoir, le numéro 14 de Luis Enrique souffre d'une lésion musculaire de la cuisse droite. A l'instar d'Ousmane Dembélé, Désiré Doué devrait manquer sept semaines de compétitions.

Ce mercredi soir, Désiré Doué est sorti sur blessure contre le FC Lorient. En effet, le numéro 14 du PSG s'est écroulé au stade du Moustoir, se touchant l'arrière de la cuisse droite. En larmes, Désiré Doué a été évacué à l'aide d'une civière.

PSG : Un coup à la Dembélé pour Doué ? Ce jeudi après-midi, le PSG a lâché ses vérités sur l'état de santé de Désiré Doué. « Blessé lors du match face à Lorient, Désiré Doué souffre d’une lésion musculaire de la cuisse droite et sera indisponible quelques semaines. Un nouveau point sera fait après la trêve internationale », a communiqué le club de la capitale sur son site officiel.