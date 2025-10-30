Dembélé : Le PSG annonce une catastrophe !

Lors du duel entre le PSG et le FC Lorient, Désiré Doué s'est blessé en cours de match. Evacué sur civière au stade du Moustoir, le numéro 14 de Luis Enrique souffre d'une lésion musculaire de la cuisse droite. A l'instar d'Ousmane Dembélé, Désiré Doué devrait manquer sept semaines de compétitions.
Ce mercredi soir, Désiré Doué est sorti sur blessure contre le FC Lorient. En effet, le numéro 14 du PSG s'est écroulé au stade du Moustoir, se touchant l'arrière de la cuisse droite. En larmes, Désiré Doué a été évacué à l'aide d'une civière.
PSG : Un coup à la Dembélé pour Doué ?
Ce jeudi après-midi, le PSG a lâché ses vérités sur l'état de santé de Désiré Doué. « Blessé lors du match face à Lorient, Désiré Doué souffre d’une lésion musculaire de la cuisse droite et sera indisponible quelques semaines. Un nouveau point sera fait après la trêve internationale », a communiqué le club de la capitale sur son site officiel.
Doué-PSG : Une absence de sept semaines ?
Dans la foulée, L'Equipe a apporté de nouvelles précisions de taille sur la blessure de Désiré Doué. A en croire l'entourage du PSG, l'hypothèse envisagée est une indisponibilité semblable à celle d'Ousmane Dembélé en début de saison, soit environ sept semaines. S'il va éviter la case opération, Désiré Doué ne devrait pas reporter le maillot du PSG avant la toute fin 2025, voire le début de l'année 2026.