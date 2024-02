«Luis Enrique n’aime pas Kylian Mbappé» : Il balance cash sur le PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG au terme de la saison, Luis Enrique semble déjà préparer l’avenir sans l’international français, quittant les siens dès l’heure de jeu dimanche lors de la réception du Stade Rennais au Parc des Princes. L’entraîneur espagnol a annoncé la couleur, de quoi laisser peu de doute sur son état d’esprit aux yeux de Christophe Dugarry.

Kylian Mbappé n’est plus intouchable. Alors que le départ de l'attaquant est désormais acté, Luis Enrique semble vouloir préparer l’avenir sans lui, en témoigne sa sortie du terrain dimanche contre Rennes. Une décision rarissime de la part d’un entraîneur du PSG, Kylian Mbappé n’ayant plus été remplacé depuis le 6 novembre 2022 par simple décision et non en raison de problèmes d’ordre physique. « Tôt ou tard, à un moment donné, nous devrons apprendre à jouer sans Kylian. Quand je vais considérer cela opportun, il va jouer ou ne pas jouer, comme tous les entraîneurs le font avec leurs joueurs. Je veux une compétitivité maximale pour la saison prochaine », s’était justifié Luis Enrique, dans le collimateur de Christophe Dugarry.

« Plutôt que d’assumer qu’il n’a toujours pas trouvé la bonne formule, Luis Enrique va attraper Kylian Mbappé »

Au micro de RMC , le champion du monde 1998 a été cash sur ce choix. « Je trouve que Luis Enrique est totalement à côté de la plaque, depuis le début. Il est dans la provoc’. Il a un ego surdimensionné , a-t-il lancé dans l’émission Rothen s’enflamme. Plutôt que d’assumer qu’il n’a toujours pas trouvé la bonne formule, il va attraper Kylian Mbappé. Moi, je le ressens comme ça. Ton équipe, ce n’est toujours pas bon et là, tu as le fusible parfait, tu sors Kylian Mbappé. »

« Il n’aime pas sa façon de jouer et son attitude »