Luis Enrique - Mbappé : Le vestiaire du PSG balance sur le clash

L’attitude de Luis Enrique envers Kylian Mbappé interroge depuis quelques temps et le dernier Classico n’a fait que confirmer les choses. Le coach du paris Saint-Germain n’hésite en effet plus à sortir sa star, même dans les matchs importants comme ce choc face à l’Olympique de Marseille (0-2).

Ce n’est pas banal. Même s’il est un peu moins efficace en ce moment, Kylian Mbappé reste la plus grande arme offensive du PSG, mais Luis Enrique ne semble pas vraiment convaincu. Le technicien espagnol n’hésite plus à se passer de sa star et cela une nouvelle fois été le cas lors du Classico face à l’OM.

Rien ne va plus entre Mbappé et Luis Enrique ?

Sorti un peu après l’heure de jeu, Mbappé a paru extrêmement agacé par ce nouveau choix fort de Luis Enrique et n’a d’ailleurs pas manqué de le montrer. Certains ont même vu une insulte à l’encontre de l’entraineur du PSG au moment de son changement, ce qui n’a pas manqué de faire parler.

« Il montre qu'il est le patron face à la plus grande star de l'équipe »