Luis Enrique : Le coup de foudre à l’étranger !

Nommé entraîneur du PSG en 2023 à la place de Christophe Galtier, Luis Enrique fait depuis le bonheur du club de la capitale. Mais avoir de rejoindre la France, le technicien ibérique a occupé d’autres postes, lui qui a été à la tête de la sélection d’Espagne ou bien du FC Barcelone. C’est d’ailleurs en Catalogne que Samuel Umtiti a connu Luis Enrique et ça a été le mariage idéal.

Formé et révélé à l’OL, Samuel Umtiti avait fini par quitter le cocon lyonnais en 2016. Le défenseur central avait alors été transféré au FC Barcelone, où il a brillé sous le maillot blaugrana. En Catalogne, le Français a d’ailleurs pu évoluer sous les ordres d’un certain Luis Enrique, aujourd’hui aux manettes du PSG. Un entraîneur qui a marqué Umtiti.

« Ça a été un coach exceptionnel pour moi » Ayant apprécié son expérience avec Luis Enrique, Samuel Umtiti est revenu sur ces moments au FC Barcelone. Ainsi, dans un entretien accordé à Ouest France, le champion du monde 2018 a raconté : « Luis Enrique, je l’ai connu quand je suis arrivé à Barcelone. Ça a été un coach exceptionnel pour moi. La façon dont il voit le football me parlait énormément. Il est très pointilleux sur les détails. Pour moi, c’est ça le football. Notamment au niveau tactique ».