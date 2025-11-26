Luis Enrique - PSG : L’annonce historique de Daniel Riolo !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A l'issue d'une saison exceptionnelle et couronnée de succès, le PSG n'a quasiment pas eu le temps de se reposer pour enchaîner avec un autre exercice. Et sans surprise, l'effectif a rapidement été décimé par les blessures. Une situation jamais vue dans l'histoire du football comme le confirme Luis Enrique.

Entre la victoire en Ligue des champions et la finale à la Coupe du monde des clubs, le PSG a terminé sa saison mi-juillet avant de la reprendre début août avec la Supercoupe d'Europe remporté contre Tottenham. Cependant, avec un tel enchaînement de match, l'effectif parisien a été frappé par une cascade de blessures. Malgré tout, Luis Enrique continue à obtenir d'excellents résultats grâce à une gestion d'effectif qui fait ses preuves. Une situation que Daniel Riolo n'avait d'ailleurs jamais vue dans l'histoire du foot.

Riolo impressionné par la gestion au PSG « Il faut quand même noter que Luis Enrique ne s’est jamais plaint de ça (La Coupe du monde des clubs en été, NDLR), car il est totalement dans une politique d’entreprise. À une autre époque de sa vie, il n’aurait jamais accepté ça », lâche-t-il au micro de l’After Foot avant de poursuivre.