Luis Enrique l’annonce, un phénomène a signé au PSG !

La saison dernière, afin d’envoyer un signal fort sur son projet, le PSG a blindé plusieurs cadres de son effectif, mais également ses meilleurs espoirs. C’est le cas d’Ibrahim Mbaye. L’ailier de 17 ans a effectivement signé son premier contrat professionnel avec son club formateur. De quoi réjouir Luis Enrique qui adore le profil de son jeune joueur.
Engagé dans son nouveau projet, le PSG s’appuie désormais sur la continuité. Fini les recrutements interminables, désormais, le club de la capitale s’appuie sur une structure stable en misant sur les jeunes de son centre de formation. Deux d’entre eux se distinguent particulièrement à savoir Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye. Ce dernier a d’ailleurs signé son premier contrat professionnel avec le PSG il y a quelques mois et profite de la préparation tronquée du club parisien pour obtenir du temps de jeu en ce début de saison. Et Luis Enrique ne manque de s’enflammer pour Ibrahim Mbaye.
Luis Enrique s’enflamme pour Mbaye !
« Je suis très satisfait d'avoir Mbaye. J'ai vu clairement son amélioration, non seulement quand il joue avec les U19, mais aussi avec nous, en match comme à l'entraînement. C'est un joueur sur qui nous avons beaucoup d’attente. Il a besoin de temps, mais on est content de savoir qu'il a beaucoup de qualités. C'est un joueur très important et en qui nous pouvons avoir confiance », lance-il en conférence de presse avant d’évoquer de manière plus générale sa volonté de s’appuyer sur ses jeunes joueurs plutôt que de recruter sans compter.
«J'ai vu clairement son amélioration»
« Ce n'est pas notre modèle de recruter chaque année 4 à 5 joueurs. Notre modèle est d'avoir confiance dans les jeunes du Campus et dans les jeunes que nous recrutons, comme ceux de l'année dernière et d'il y a deux ans. Quand tu vois les jeunes joueurs, peut-être qu'ils ne sont pas réguliers, mais nous devons gérer ces hauts et ces bas pour affronter la saison. Chaque saison est différente, chaque saison présente des nouveautés pour les joueurs, surtout les jeunes. On est ouvert à ça, on est ouvert à développer ça. On est content de l'effectif que nous avons, on pense à l'améliorer tout le temps, mais avant cela, il y a une analyse très importante pour nous qui consiste à valoriser nos joueurs », ajoute Luis Enrique, rapporté par CulturePSG.