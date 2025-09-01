Luis Enrique l’annonce, un phénomène a signé au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La saison dernière, afin d’envoyer un signal fort sur son projet, le PSG a blindé plusieurs cadres de son effectif, mais également ses meilleurs espoirs. C’est le cas d’Ibrahim Mbaye. L’ailier de 17 ans a effectivement signé son premier contrat professionnel avec son club formateur. De quoi réjouir Luis Enrique qui adore le profil de son jeune joueur.

Engagé dans son nouveau projet, le PSG s’appuie désormais sur la continuité. Fini les recrutements interminables, désormais, le club de la capitale s’appuie sur une structure stable en misant sur les jeunes de son centre de formation. Deux d’entre eux se distinguent particulièrement à savoir Senny Mayulu et Ibrahim Mbaye. Ce dernier a d’ailleurs signé son premier contrat professionnel avec le PSG il y a quelques mois et profite de la préparation tronquée du club parisien pour obtenir du temps de jeu en ce début de saison. Et Luis Enrique ne manque de s’enflammer pour Ibrahim Mbaye.

Luis Enrique s’enflamme pour Mbaye ! « Je suis très satisfait d'avoir Mbaye. J'ai vu clairement son amélioration, non seulement quand il joue avec les U19, mais aussi avec nous, en match comme à l'entraînement. C'est un joueur sur qui nous avons beaucoup d’attente. Il a besoin de temps, mais on est content de savoir qu'il a beaucoup de qualités. C'est un joueur très important et en qui nous pouvons avoir confiance », lance-il en conférence de presse avant d’évoquer de manière plus générale sa volonté de s’appuyer sur ses jeunes joueurs plutôt que de recruter sans compter.