Luis Enrique : L'annonce surprise du PSG !

Le Paris Saint-Germain va clore sa saison de Ligue 1 ce samedi soir avec la réception de l'AJ Auxerre. La dernière répétition avant les finales de Coupe de France (Reims) et de Ligue des champions (Inter). L'occasion pour Willian Pacho de livrer une interview à ESPN par le biais de laquelle il fait part d'un constat lourd de sens au sujet de Luis Enrique.

Luis Enrique est à l'origine d'un nouveau projet sportif basé sur le développement des jeunes joueurs plutôt que le recrutement de grandes stars comme le faisait le PSG pendant pendant la dernière décennie. La nouvelle politique de recrutement du club parisien a permis les arrivées de Joao Neves (20 ans), Désiré Doué (19 ans) ou encore Willian Pacho (23 ans) l'été dernier.

«C'est l'une des personnes qui m'incite à vouloir apprendre davantage»

Sous les ordres de Luis Enrique, Willian Pacho a pris le goût du travail et de l'apprentissage au Paris Saint-Germain. C'est l'aveu effectué par le défenseur équatorien à ESPN. « Cela a été très important. C'est l'une des personnes qui m'incite à vouloir apprendre davantage, à m'entraîner au plus haut niveau ».

«La façon dont il me parle me donne beaucoup de confiance»

« Tout ce qu'il nous dit, la mentalité, a été fondamental, nous avons eu des moments difficiles. La façon dont il me parle me donne beaucoup de confiance, je suis dans la meilleure dynamique possible ». a conclu Willian Pacho pendant son entrevue avec le média. Le coach espagnol fait donc une masterclass avec son effectif avec un sacre en Ligue des champions comme point d'orgue ?