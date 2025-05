PSG : Le cauchemar qui l’a fait paniquer !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cette saison, le PSG est passé à la vitesse supérieure et a une vraie chance d'aller remporter son premier titre en Ligue des champions. Le club de la capitale est pourtant passé par des moments difficiles dernièrement, même quand les choses semblaient bien parties. Face à Aston Villa, certains ont même cru à une terrible remontada.

A quelques jours de la finale de la Ligue des champions, le PSG se prépare pour ce match d'une importance capitale. Cette saison, le club a affiché un niveau de jeu qui semble pouvoir lui permettre de décrocher ce sacre suprême. Dans son parcours, le PSG a dû traverser des épreuves difficiles comme face à Aston Villa lors du match retour. Pour Jimmy Braun, c'était le match qui aurait pu très mal tourner.

« Je voyais le PSG mort »

Bien lancé dans ce match, le PSG avait vu Aston Villa faire un retour incroyable et menacer sérieusement les cages de Gianluigi Donnarumma. « Quand tu as gagné le match aller et que tu te dis, c'est plutôt tranquille, que tu mènes 2-0 là bas... Et là, tu ne sais pas ce qui se passe... Les Anglais menaient 3-2 et il restait une demi-heure. J'étais stressé. Marquinhos était fébrile. Je voyais le PSG mort. J'étais tellement libéré au coup de sifflet final » se souvient Jimmy Braun sur les ondes de RMC.

Un match libérateur

Ces dernières années, le PSG a tout fait pour essayer de briller en Ligue des champions. La perspective d'une nouvelle remontada pointant le bout de son nez, le club a résisté et est tout proche d'un immense exploit. Il faudra pour cela finir par terrasser l'Inter Milan le 31 mai prochain à Munich.