Le meilleur vendeur de musique en France ces deux dernières années nous a quittés. Le rappeur Werenoi est décédé ce samedi à l'âge de 31 ans. Sur les réseaux sociaux, plusieurs de ses amis lui ont rendu hommage à l'instar de Sacha Boey (Bayern Munich). Grand fan du PSG, le natif de Montreuil s'était illustré en s'offrant une Lamborghini aux couleurs du club.

Le monde du rap est en deuil. Werenoi est décédé brutalement à l’âge de 31 ans après plusieurs jours d’hospitalisation. Sur les réseaux sociaux, plusieurs artistes et sportifs lui ont rendu hommage. Natif de Montreuil comme lui, Sacha Boey a publié un message poignant sur Instagram.

L'hommage de ses proches

« Combien de personnes enviaient ta vie et la voulaient, mon frère... Tu avais tout ce qu'une personne pouvait désirer dans cette vie. Et aujourd'hui, tu n'es plus de ce monde à 31 ans, avec tout derrière toi. La mort, c'est le meilleur des rappels » a écrit le joueur du Bayern Munich.

Werenoi, amoureux du PSG

Au cours de ces deux dernières années, Werenoi avait connu une ascension fulgurante. Il avait été numéro 1 des ventes en 2023 pour son album « Carré », puis en 2024 pour son opus « Pyramide ». Son nouvel album intitulé « Diamant Noir », sorti en avril, avait connu le même succès. Le rappeur était aussi un grand fan du PSG. En 2023, il s’était offert, en guise de cadeau, une Lamborghini Urus aux couleurs du club.