PSG - Dembélé : Un problème balancé en direct ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Meilleur buteur de la Ligue des champions cette saison, Serhou Guirassy a marqué les esprits pour sa première saison au Borussia Dortmund. Forcément, il peut prétendre signer dans un grand club européen, à commencer par le PSG. Le Franco-Guinéen aurait du mal à trouver sa place dans l'effectif parisien.

Ces derniers jours, les rumeurs envoient Serhou Guirassy au PSG. L'ancien du LOSC connaît très bien la Ligue 1 et à 29 ans, son expérience pourrait servir au club de la capitale. Mais il pourrait avoir du mal à s'intégrer dans un collectif déjà bien équilibré aux côtés d'Ousmane Dembélé.

Guirassy, une mauvaise idée pour le PSG ?

Malgré ses belles qualités face au but cette saison, Serhou Guirassy ne correspondrait pas tout à fait aux exigences du PSG. « Guirassy au PSG ? Une rumeur étonnante. Beaucoup de respect pour ce qu'il fait en Allemagne avec Dortmund. On pouvait se dire que c'était une One season wonder la saison dernière à Stuttgart, mais il a très bien confirmé et notamment en Ligue des champions avec Dortmund. Maintenant, quand je vois le style de jeu prôné par Luis Enrique, je ne suis pas sûr que Guirassy soit compatible » débute Walid Acherchour dans Génération After sur RMC.

Une bonne association avec Dembélé ?

Ces derniers mois, le PSG a fait preuve d'une efficacité incroyable sur le terrain qui repose sur l'esprit collectif de ses joueurs. Serhou Guirassy ne trouverait pas forcément les solutions malgré son expérience en Ligue 1. « Il n'a pas forcément le même jeu qu'un Kolo Muani qui est plus dans la projection. Guirassy participe beaucoup plus au jeu. Mais quand on se projette sur son utilisation avec Ousmane Dembélé, j'ai dû mal à l'imaginer. (...) Je pense qu'il va avoir des offres intéressantes en Premier League. (...) Son agent est Moussa Sissoko qui a récupéré Bradley Barcola, qui a Ousmane Dembélé, Désiré Doué... » poursuit Acherchour.