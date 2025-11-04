Luis Enrique : La déclaration d’amour inattendue loin du PSG !

Axel Cornic

L’année 2025 a été la meilleure de l’histoire du Paris Saint-Germain, avec Luis Enrique qui a réussi à construire une équipe capable de faire peur à l’Europe entière. Mais le premier très gros défi de la saison arrive avec le Bayern Munich, dans un match entre les deux meilleures équipes de la Ligue des Champions.

Les grandes soirées européennes sont de retour, avec le PSG qui va se déplacer sur le terrain du Bayern Munich, ce mardi. Une affiche de gala entre les deux meilleures équipes du moment, avec Vincent Kompany qui semble bien vouloir relever le défi d’enfin faire tomber Luis Enrique et son équipe.

« Le PSG est un club avec une idée révolutionnaire » Mais avant le choc, l’entraineur bavarois a surtout souhaité saluer le travail opéré par son futur adversaire. « Le PSG est un club avec une idée révolutionnaire. Il a réussi à la mettre en place avec des jeunes joueurs. Même les joueurs qu’il est allé chercher sont déjà bons et ils seront très bons dans 5-6 ans » a déclaré Vincent Kompany, dans des propos rapportés par Le Parisien.