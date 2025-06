Luis Enrique : Grosse annonce sur son avenir au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Vainqueur de la Ligue des Champions avec le PSG, Luis Enrique a donc réussi à emballer l'ensemble des observateurs, même les plus sceptiques à son égard. Christophe Dugarry a décrypté la belle réussite du coach espagnol, et indique clairement que l'avenir d'Enrique et du PSG s'annonce radieux avec une grosse domination en Europe.

Luis Enrique a marqué l'histoire du PSG cette saison, en remportant la Ligue des Champions sur le banc du club de la capitale seulement deux ans après son arrivée. Une belle réussite pour celui qui avait déjà raflé la C1 en tant qu'entraîneur, et ce dix ans auparavant avec le FC Barcelone. Interrogé dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC Sport, Christophe Dugarry a fait l'éloge de Luis Enrique et promet désormais un bel avenir dominant pour le coach espagnol et son équipe du PSG.

« C’est l’un des plus grands » « Oui c’est l’un des plus grands. Quand tu gagnes deux Ligue des Champions, il faut le reconnaître (…) aujourd’hui, c’est sans aucun doute le meilleur entraîneur du monde ! Je ne sais pas ce qu’il se passera par la suite, mais déjà sur une année, être le meilleur du monde, ça te permet de rentrer dans l’histoire », indique l'ancien attaquant de l'équipe de France, avant d'enchaîner sur le futur radieux de Luis Enrique et du PSG.