Luis Enrique - Daniel Riolo : Coup de théâtre confirmé !

Pendant de nombreux mois, Daniel Riolo a été très critique à l’égard de Luis Enrique. Mais alors que le technicien espagnol a permis au PSG de remporter la Ligue des champions et réalisé de miracles depuis le début de saison compte tenu du nombre de blessés, Daniel Riolo est contraint de reconnaître que Luis Enrique réalise un travail impressionnant.

La saison dernière, Daniel Riolo n'a pas épargné Luis Enrique après les débuts poussifs du PSG. Mais force est de constater que le technicien espagnol a rapidement inversé la tendance avec la victoire en Ligue des champions. En ce début de saison, Luis Enrique réussit également des miracles avec une équipe pourtant privée de nombreux cadres. Daniel Riolo confirme donc que le coach du PSG l'a fait changer d'avis.

Riolo retourne sa veste pour Luis Enrique « Luis Enrique ? Là, il est dans une gestion de son effectif. Mais on sait tous qu’il doit le faire. Les joueurs sont au bout. C'est grosso modo ce qu'on a prévu depuis la fin du Mondial des clubs. Tout le déroulé indique qu'à un moment donné, ça allait se passer comme ça. Il y a eu la Supercoupe d'Europe qu'il fallait jouer, il y a eu le début en Ligue des champions, qui est parfait avec deux victoires, tu es en tête de la Ligue 1 », assure-t-il au micro de l’After Foot sur RMC avant de poursuivre.