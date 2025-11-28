Luis Enrique - Bagarre dans le vestiaire : La bombe lâchée en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien coéquipier de Luis Enrique au sein du FC Barcelone durant la saison 2000-2001, Emmanuel Petit n’est pas forcément tendre lorsqu’il évoque le tempérament de l’entraîneur du PSG. Et il a d’ailleurs révélé en direct sur RMC qu’il a été tout proche de se bagarrer avec lui à cette époque au Barça…

Avant de remporter la Ligue des Champions en fin de saison dernière avec le PSG, Luis Enrique était critiqué de toute part pour ses résultats sportifs ainsi que sa communication. Emmanuel Petit, qui le connaît très bien pour avoir été son coéquipier au sein du FC Barcelone lorsqu’ils étaient encore joueurs, avait d’ailleurs balancé sur le coach du PSG en octobre 2024, en plein direct sur RMC.

« On a failli se battre, bien sûr » « J’ai eu des réactions à chaud avec lui quand on était au Barça parce qu’il avait le même comportement. Il était sur son piédestal, mais à un moment donné il va falloir qu’il redescende avec nous, les humains. On était à deux doigts de se fritter aussi. Parce que je sais que je ne suis pas facile, mais lui est pire que moi. Si on a failli se battre ? Bien sûr, on s’est fritté à un moment donné dans les vestiaires », révélait Emmanuel Petit sur son début de bagarre avec Luis Enrique.