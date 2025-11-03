Luis Enrique annonce «un joueur très important» au PSG !

La situation de Gonçalo Ramos au PSG est très particulière. Incapable de se mettre en avant lorsqu'il débute un match, le buteur portugais est en revanche très souvent décisif lorsqu'il entre en jeu. Ce fut encore le cas samedi contre l'OGC Nice (1-0), ce qui fait dire à Luis Enrique que Gonçalo Ramos est un joueur très important pour le PSG.
Luis Enrique s'enflamme pour Gonçalo Ramos
« Ah, Gonçalo, c'est un joueur très important pour nous. Parce qu'il est prêt à tous les matchs, qu'il joue ou ne joue pas, c'est la même chose. 5 minutes de Gonçalo sur le terrain, c'est 5 minutes de travail et de qualité. Il a marqué le but », lâche-t-il en conférence de presse, avant de poursuivre.
« On a eu, sur le coup de pied arrêté, une très bonne frappe de Lee Kang-in, une très bonne anticipation de Kvara et un très bon but de Gonçalo. C'est important pour Gonçalo, c'est important pour l'équipe et félicitations à lui pour son centième match », ajoute Luis Enrique.