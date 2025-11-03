Luis Enrique annonce «un joueur très important» au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La situation de Gonçalo Ramos au PSG est très particulière. Incapable de se mettre en avant lorsqu'il débute un match, le buteur portugais est en revanche très souvent décisif lorsqu'il entre en jeu. Ce fut encore le cas samedi contre l'OGC Nice (1-0), ce qui fait dire à Luis Enrique que Gonçalo Ramos est un joueur très important pour le PSG.

Régulièrement utilisé dans un rôle de joker, Gonçalo Ramos a une nouvelle été décisif samedi après son entrée jeu. Buteur à la dernière minute, le numéro 9 du PSG a offert la victoire aux Parisiens. Pour Luis Enrique, Gonçalo Ramos est donc un joueur très important.

Luis Enrique s'enflamme pour Gonçalo Ramos « Ah, Gonçalo, c'est un joueur très important pour nous. Parce qu'il est prêt à tous les matchs, qu'il joue ou ne joue pas, c'est la même chose. 5 minutes de Gonçalo sur le terrain, c'est 5 minutes de travail et de qualité. Il a marqué le but », lâche-t-il en conférence de presse, avant de poursuivre.