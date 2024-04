Luis Enrique a métamorphosé le PSG ?

Pierrick Levallet

Ce mercredi, le PSG retrouve un autre club espagnol en Ligue des champions. La formation parisienne reçoit le FC Barcelone au Parc des Princes. Les Rouge-et-Bleu restent sur une série d'invincibilité de 27 matchs et entendent enchaîner avec une 28e rencontre sans défaite. Le secret de cette forme réside d'ailleurs sans doute dans les changements apportés par Luis Enrique depuis son arrivée.

Après avoir battu la Real Sociedad en huitièmes de finale, le PSG retrouve un autre club espagnol ce mercredi en Ligue des champions. En effet, le club de la capitale reçoit le FC Barcelone au Parc des Princes pour le match aller des quarts de finale de la compétition. Luis Enrique a d’ailleurs lancé les hostilités en conférence de presse ce mardi, en lâchant un petit tacle déguisé à Xavi.

Panique au PSG, Luis Enrique va perdre quatre joueurs ? https://t.co/1Yvk5tyAmf pic.twitter.com/tITbk2sF2A — le10sport (@le10sport) April 10, 2024

Le PSG est invaincu depuis 27 matchs

Il faut dire que le PSG arrive plutôt confiant pour disputer cette double confrontation. La formation parisienne reste sur une série d’invincibilité de 27 matchs (la dernière défaite remonte au 7 novembre dernier, contre l’AC Milan en Ligue des champions). D’ailleurs, le secret de cette forme réside sans doute dans les changements apportés par Luis Enrique.

Luis Enrique a tout changé depuis son arrivée