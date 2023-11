L’OM réagit sur un gros transfert du PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En difficulté depuis son transfert au PSG cet été pour 90M€, Randal Kolo Muani est loin de faire l'unanimité chez les observateurs. Mais Jean-Pierre Papin, dirigeant de l'OM, estime que le buteur de l'équipe de France n'est surtout pas utilisé à son meilleur poste.

Recruté par le PSG dans les tous derniers instants du mercato estival en provenance de Francfort pour 90M€, Randal Kolo Muani peine encore à convaincre sous ses nouvelles couleurs. Et son utilisation est au coeur d'un vaste débat, qui a d'ailleurs fait réagir Didier Deschamps cette semaine en conférence de presse.

« Vous êtes trop sévères avec lui »

« Vous ne l’aimez pas assez Kolo, vous êtes trop sévères avec lui (…) L’analyse que beaucoup peuvent faire, c’est que c’est Paris et que le prix de son transfert est important. Vous voulez tout, tout de suite, mais n’oubliez pas d’où il vient. Au Mondial 2022, beaucoup on dit ‘qu’est-ce qu’il fait à prendre Kolo. Il y a des exigences qui sont plus élevées, il faut qu’il digère aussi », a lâché le sélectionneur de l'équipe de France au sujet de Kolo Muani. De son côté, Jean-Pierre Papin dénonce un souci tactique avec le buteur du PSG.

« Ce n'est pas un 9, c’est un joueur de couloir »