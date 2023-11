PSG : Un crack flambe, panique pour ces deux recrues ?

Amadou Diawara

Recrutés par le PSG lors du dernier mercato estival, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos peinent à s'imposer au poste de numéro 9. Par conséquent, Luis Enrique penserait à placer Kang-In Lee à la pointe de son attaque. Et malheureusement pour Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, l'international sud-coréen s'est illustré ce jeudi après-midi.

Déterminé à renforcer la pointe de son attaque, le PSG s'est offert les services de Randal Kolo Muani et de Gonçalo Ramos. Toutefois, les deux buteurs n'arrivent pas à évoluer à leur plus haut niveau depuis qu'ils ont signé à Paris.

Kolo Muani et Ramos effacés par Lee ?

Alors que Randal Kolo Muani était forfait à Reims, Luis Enrique a titularisé logiquement Gonçalo Ramos (22 ans) en tant qu'avant-centre. Peu satisfait par la première mi-temps de son équipe, le coach du PSG a remplacé le buteur portugais par Vitinha. Ce dernier a alors pris la place de Kang-In Lee au milieu de terrain, tandis que le Sud-Coréen a été replacé en 9 et demi. Et visiblement, ce dispositif lui a plu, puisque le coach du PSG compterait le réutiliser prochainement. Ce qui ne fait pas les affaires de Randal Kolo Muani (24 ans) et de Gonçalo Ramos.

Lee a écœuré la défense de Singapour

Si Luis Enrique décide bel et bien d'évoluer avec un 9 et demi aux côtés de Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos vont tous les deux se retrouver sur le banc. Et malheureusement pour les deux buteurs du PSG, Kang-In Lee s'est illustré ce jeudi après-midi. En effet, lors du duel entre la Corée du Sud et Singapour en éliminatoire pour la Coupe du Monde 2026 (5-0), le crack de 22 ans a inscrit un but et délivré une passe décisive.