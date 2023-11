Surprise, Luis Enrique va sacrifier 170M€ au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de saison, Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani peinent à justifier l'investissement consenti par le PSG qui a lâché quasiment 170M€ au total pour les deux attaquants. Et selon Daniel Riolo, cela n'empêchera pas Luis Enrique de prendre une décision radicale en se passant de ses deux avant-centres afin d'aligner un faux neuf.

Cet été, le PSG n'a pas hésité à investir massivement pour renforcer son secteur offensif, et notamment pour recruter un nouvel avant-centre. Finalement, ce sont même deux numéros 9 qui ont débarqué durant le mercato estival à savoir Randal Kolo Muani, recruté pour 90M€ en provenance de l'Eintracht Francfort, ainsi que Gonçalo Ramos, prêté par Benfica avec une option d'achat quasiment obligatoire pour un total avoisinant 80M€. Cependant, les deux attaquants déçoivent depuis le début de saison, ce qui pourrait pousser Luis Enrique à les mettre tous les deux sur le banc afin de privilégier la titularisation d'un faux-neuf qui pourrait être Lee Kang-In ou Marco Asensio.

PSG : Zaïre-Emery change d’équipe et reçoit un conseil https://t.co/j5UViu54DN pic.twitter.com/KCTacB9bQL — le10sport (@le10sport) November 16, 2023

Ramos et Kolo Muani bientôt relégués sur le banc du PSG ?

« Ramos et Kolo Muani ne sont pas bons, car ils ne sont pas dans le système et n'entrent pas dans ce que veut Luis Enrique. Peut-être que Lee fera le faux neuf. Quand on voit comment Luis Enrique jouait avec la sélection espagnole, c'est un système qui lui plaît beaucoup. Ce joueur doit être technique, capable de jouer dos au but, de tourner et d'orienter le jeu », lance le journaliste de RMC au micro de l' After Foot , avant de poursuivre.

«Si ça marche mieux comme ça, ils vont s'asseoir sur leur 160M€, ce n'est pas un problème»