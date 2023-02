L’OM prévient le PSG !

Arthur Montagne

Après un début d’année 2023 plus que poussif, le PSG redresse la barre et a repris de la marge au classement en Ligue 1 à quelques jours du choc en Coupe de France contre l’OM, mercredi soir. Néanmoins, malgré la défaite contre l’OGC Nice (1-3) dimanche soir, les Marseillais annoncent la couleur et sont prêts à défier les Parisiens.

Avant le Classique de mercredi en Coupe de France, les dynamiques s'inversent. En effet, alors que le PSG s'est imposé contre Toulouse samedi (2-1), l'OM a chuté dimanche soir au Vélodrome contre l'OGC Nice (1-3). Malgré tout, Mattéo Guendouzi reste très ambitieux, et compte bien mener la vie dure aux Parisiens.

Guendouzi lance le Classique

« Ça va être un gros match, on sait qu’il y a de très bons joueurs des deux côtés, prévient-il. Sur l’efficacité, il va falloir qu’on soit bons sur les contre-attaques parce que c’est une équipe qui peut être redoutable devant. Ils ont des joueurs de qualité qui peuvent marquer à n’importe quel moment. On a fait de très bonnes choses depuis le début de saison. Ce n’est pas parce qu’on a perdu ce match qu’on sera moins confiants pour mercredi. On va bien attaquer ce match et on sera prêt. (…) On a un bel effectif. Au mercato, on a recruté de très bons joueurs qui vont pouvoir nous aider. En termes d’effectif, tout le monde sera prêt, on aura des joueurs sur le banc. On a un bel effectif et on va pouvoir enchainer les matchs », lance le milieu de terrain de l'OM en zone mixte.

