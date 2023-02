PSG : «C’est dur», le grand pote de Mbappé se confie

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Contraint d’abandonner ses coéquipiers du PSG mercredi dernier lors du match contre Montpellier, Kylian Mbappé sera donc éloigné des pelouses pour les trois semaines à venir, ratant notamment le 8e de finale aller de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Achraf Hakimi, son grand copain du vestiaire, a livré son ressenti à ce sujet.

Victime d’une lésion de la cuisse gauche au niveau du biceps fémoral en milieu de semaine contre Montpellier, Kylian Mbappé va donc rater les prochaines échéances majeures du PSG. Un choc contre l’OM en championnat, mais également le 8e de finale aller de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Une absence forcément préjudiciable pour le PSG.

Mbappé se fait ignorer, catastrophe pour l'équipe de France https://t.co/5I0EOlUyPz pic.twitter.com/D3ObqcCi21 — le10sport (@le10sport) February 5, 2023

« C’est sûr que c’est difficile »

Achraf Hakimi, qui est le joueur du PSG le plus proche de Mbappé dans le vestiaire, a évoqué son absence : « C'est dur. Kylian aide beaucoup l'équipe, c'est sûr que c'est difficile. On va trouver la solution pour continuer dans la bonne mentalité, continuer à avoir des résultats et qu'on ne voit pas trop que Kylian n'est pas là », a confié Hakimi samedi en zone mixte après la victoire du PSG contre Toulouse (2-1).

« Sinon, on va trouver des solutions »