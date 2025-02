L'offre du PSG que personne ne peut refuser !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain a concrètement poser les bases de son avenir à moyen terme. Il suffit de prêter attention aux diverses prolongations de contrat qui ont été annoncées par le club de la capitale ces dernières heures, y compris celles de Nuno Mendes et d'Achraf Hakimi. Le PSG, plus qu'un club, une famille. C'est ce qui semble avoir motivé les deux défenseurs à rempiler jusqu'à la fin de la décennie.

Ce vendredi 7 février 2025, le Paris Saint-Germain n'a pas annoncé une, ni deux, mais de multiples prolongations de contrat de joueurs ainsi que de l'entraîneur. Luis Enrique a posé sur la pelouse du Parc des princes avant le coup d'envoi du match de Ligue 1 contre l'AS Monaco avec un maillot du PSG sur lequel était floqué l'année 2027, soit l'expiration de son nouveau bail.

Hakimi : «Nous sommes une grande famille»

Et en plus de Luis Enrique ainsi que notamment en raison de sa présence comme l'a avoué Achraf Hakimi, ils sont plusieurs à avoir choisi de prolonger leur aventure au Paris Saint-Germain. Pour PSGTV, Hakimi a justifié son choix de pousser sa collaboration avec le club jusqu'en 2029 : la famille.

« Je pense que c’est le nouveau style de jeu du coach, et l’équipe que le PSG a bâti. Nous sommes une grande famille, on joue les uns pour les autres. Je pense que c’est le plus important, quand tout le monde tire dans le même sens, et travaille ensemble. Il y a un sentiment de fierté, et ça donne encore plus de confiance sur le terrain. C’est ce qui se passe pour moi ».

Nuno Mendes : «C’est comme une famille pour moi»

Même son de cloche pour Nuno Mendes qui est, pour sa part, à présent lié au PSG jusqu'à l'été 2030. « C’est une grande fierté de prolonger avec le Paris Saint-Germain. C’est un club dans lequel je me sens bien depuis que je suis arrivé. Et je suis très heureux de continuer avec le club. Ça représente beaucoup, parce que c’est un grand club, un club qui a une grande histoire et qui a eu beaucoup de grands joueurs. Et je suis très heureux de faire partie de l’histoire de ce grand club. Le PSG, c’est spécial, c’est comme une famille pour moi ».