Lionel Messi : Le coup de fil inattendu à un joueur du PSG !

Élu Ballon d’or il y a tout juste une semaine, Ousmane Dembélé poursuit sa tournée médiatique et révèle avoir reçu de nombreux messages de félicitations dont l’un venu directement de son ancien coéquipier Lionel Messi, dont il est resté très proche. Mais cela n’a pas empêché le numéro 10 du PSG d’être ému par ce geste.

Cela fait désormais une semaine qu'Ousmane Dembélé est devenu le sixième Ballon d'Or français. Le numéro 10 du PSG continue de savourer cet exploit et raconte notamment avoir reçu un coup de fil d'un certain Lionel Messi.

Messi appelle Dembélé « Oui, c'est ce qu'on m'a dit. J'ai reçu plein de messages et on m'a dit que tout le monde a pleuré. Mes partenaires du Paris Saint-Germain, de l'équipe de France, du FC Barcelone, même de Dortmund, du Stade Rennais, tout le monde m'a envoyé des messages. Ils étaient tous contents », confie-t-il dans une interview accordée à Téléfoot, avant de poursuivre.