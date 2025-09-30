Lionel Messi : Le coup de fil inattendu à un joueur du PSG !

Élu Ballon d’or il y a tout juste une semaine, Ousmane Dembélé poursuit sa tournée médiatique et révèle avoir reçu de nombreux messages de félicitations dont l’un venu directement de son ancien coéquipier Lionel Messi, dont il est resté très proche. Mais cela n’a pas empêché le numéro 10 du PSG d’être ému par ce geste.
Cela fait désormais une semaine qu'Ousmane Dembélé est devenu le sixième Ballon d'Or français. Le numéro 10 du PSG continue de savourer cet exploit et raconte notamment avoir reçu un coup de fil d'un certain Lionel Messi.
Messi appelle Dembélé
« Oui, c'est ce qu'on m'a dit. J'ai reçu plein de messages et on m'a dit que tout le monde a pleuré. Mes partenaires du Paris Saint-Germain, de l'équipe de France, du FC Barcelone, même de Dortmund, du Stade Rennais, tout le monde m'a envoyé des messages. Ils étaient tous contents », confie-t-il dans une interview accordée à Téléfoot, avant de poursuivre.
«C'est exceptionnel»
« J'ai reçu même des messages d'autres personnes, comme David Beckham, etc. qui m'ont félicité. C'est exceptionnel. J'ai aussi reçu un message de Lionel Messi. Pour moi, ça représente beaucoup. C'est mon joueur préféré. Avoir un message de lui, c'est exceptionnel (…) Il a compté dans mon parcours quand je suis arrivé à Barcelone. Il m'a super bien accueilli. J'ai toujours eu une très bonne relation avec lui. C'est exceptionnel », ajoute Ousmane Dembélé.