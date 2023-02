L’incroyable provocation de Neymar après le coup de gueule de Mbappé 

Thibault Morlain

Suite à la défaite du PSG face au Bayern Munich en Ligue des Champions, Kylian Mbappé avait balancé un message très fort à ses coéquipiers, que certains ont d’ailleurs interprété comme un tacle en direction de Neymar. De quoi faire réagir le Brésilien ? Pas vraiment si l’on en croit les derniers faits et gestes du numéro 10 du PSG. Explications.

Malgré un retard d’un but sur le Bayern Munich avant le match retour, rien n’est perdu pour le PSG. Kylian Mbappé le sait très bien, mais pour y croire, le Français a demandé une grande implication à ses coéquipiers parisiens. « Je pense qu’il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé. Chacun doit bien manger, bien dormir et se préparer au maximum », avait lâché Mbappé. De quoi en interpeller plus d’un qui ont vu là un tacle du natif de Bondy en direction de Neymar, dont l’hygiène de vie est régulièrement critiquée.

« Il est de nouveau au Hyatt »

Il n’aura finalement pas fallu longtemps à Neymar pour mettre à mal les propos de Kylian Mbappé. En effet, au lendemain de la défaite du PSG en Ligue des Champions, le Brésilien s’est présenté à l’EPT Paris pour y jouer au poker, disputant d’ailleurs un tournoi jusqu’à tard dans la nuit. A ce sujet, Daniel Riolo expliquait au micro de RMC lors de L’After Foot : « Il est retourné jouer le 10 000 ce soir. Il est de nouveau au Hyatt. En fait, il est juste sorti bouffer en vrai ».

« Mbappé dit va falloir bien manger, bien dormir, le lendemain, il va jouer le 10 000 au Hyatt »