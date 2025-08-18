Les stars du PSG écartées : Luis Enrique va refaire le coup !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Comme attendu, Luis Enrique a fait souffler ses cadres dimanche soir, en clôture de la première journée de Ligue 1, ce qui n’a pas empêché le PSG de l’emporter sur la pelouse du FC Nantes (1-0). Un turnover qui devrait s’éterniser aux yeux de Daniel Riolo, estimant que l’entraîneur espagnol devrait rarement aligner son équipe-type dans un avenir proche.

Le PSG a réussi sa rentrée des classes. Quatre jours après leur victoire en Supercoupe d’Europe face à Tottenham, les hommes de Luis Enrique se sont imposés sur la pelouse de Nantes, en clôture de la 1ère journée de Ligue 1. Alors que l’équipe est toujours en phase de reprise, l’entraîneur du PSG avait décidé de faire tourner en titularisant notamment Illya Zabarnyi, Lucas Beraldo, Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery, Kang-in Lee ou encore Gonçalo Ramos. Aux yeux de Daniel Riolo, il ne faut pas s’attendre à voir l’équipe-type avant plusieurs semaines.

Daniel Riolo prédit un long turnover « Je pense qu'on aura une équipe titulaire pour l'OM en septembre, a confié le journaliste dans l’After Foot. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, pendant quatre ou cinq mois, on ne savait pas ce qu'était une équipe-type puisque de toute façon, ça tournait tout le temps même en Coupe d'Europe. Il ne faut pas avoir la mémoire courte et encore plus comme il y a eu énormément de fatigue et que la cellule performance est sur les dents à calculer les temps de jeu des uns et des autres au vu des sollicitations qu'il y a eu lors des cinq derniers mois. On part là-dessus. »