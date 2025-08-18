Les stars du PSG écartées : Luis Enrique va refaire le coup !

Comme attendu, Luis Enrique a fait souffler ses cadres dimanche soir, en clôture de la première journée de Ligue 1, ce qui n’a pas empêché le PSG de l’emporter sur la pelouse du FC Nantes (1-0). Un turnover qui devrait s’éterniser aux yeux de Daniel Riolo, estimant que l’entraîneur espagnol devrait rarement aligner son équipe-type dans un avenir proche.
Le PSG a réussi sa rentrée des classes. Quatre jours après leur victoire en Supercoupe d’Europe face à Tottenham, les hommes de Luis Enrique se sont imposés sur la pelouse de Nantes, en clôture de la 1ère journée de Ligue 1. Alors que l’équipe est toujours en phase de reprise, l’entraîneur du PSG avait décidé de faire tourner en titularisant notamment Illya Zabarnyi, Lucas Beraldo, Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery, Kang-in Lee ou encore Gonçalo Ramos. Aux yeux de Daniel Riolo, il ne faut pas s’attendre à voir l’équipe-type avant plusieurs semaines.
Daniel Riolo prédit un long turnover
« Je pense qu'on aura une équipe titulaire pour l'OM en septembre, a confié le journaliste dans l’After Foot. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, pendant quatre ou cinq mois, on ne savait pas ce qu'était une équipe-type puisque de toute façon, ça tournait tout le temps même en Coupe d'Europe. Il ne faut pas avoir la mémoire courte et encore plus comme il y a eu énormément de fatigue et que la cellule performance est sur les dents à calculer les temps de jeu des uns et des autres au vu des sollicitations qu'il y a eu lors des cinq derniers mois. On part là-dessus. »
« L'équipe-type de la seconde partie de saison ne sera ressortie qu'à deux ou trois occasions en Ligue des champions et face à Marseille »
« L'équipe-type de la seconde partie de saison va être mise un peu au repos et ne sera ressortie qu'à deux ou trois occasions en Ligue des champions et face à Marseille puisque c'est toujours un match de gala et qu'il faut aller claquer le rival, mais pour le reste il faudra se préparer », poursuit Daniel Riolo. Ce qui n’empêche pas le PSG d’afficher un jeu similaire. « Malgré tout, les principes restent les mêmes, note le journaliste de RMC. D'ailleurs, ce ne sont pas forcément ceux que l'on voyait au début de la saison dernière. La volonté de récupérer le ballon hyper vite, elle est là. Celle de posséder le ballon, elle est là. Celle de jouer vite aussi. Tout le système qu'on a vu précédemment avec les top joueurs, tu le revois là. Sauf que les passes sont moins bonnes, les accélérations sont moins foudroyantes, les dribbles sont moins précis... »