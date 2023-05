Les joueurs du PSG hallucinent, le vestiaire lâche Messi

Benjamin Labrousse

Lionel Messi anime les débats ces derniers jours. L’Argentin qui s’est rendu ce lundi en Arabie Saoudite sans l’accord du PSG a été suspendu dans la foulée pour deux semaines. Et alors que le septuple Ballon d'Or se dirige vers un départ en juin prochain, son attitude a clairement interpellé le vestiaire parisien.

Lionel Messi ne jouera pas avec le PSG pendant deux semaines au minimum. Au-delà de ça, le septuple Ballon d’Or ne touchera aucun salaire durant cette période, et ne pourra pas non plus s’entraîner après la décision du club de sanctionner son numéro 30. Figure importante du football mondial, l’ancien du FC Barcelone s’était rendu lundi en Arabie Saoudite dans le cadre de son rôle d’ambassadeur du tourisme du pays du Moyen-Orient.

Messi - PSG : C’est la fin, il annonce le verdict https://t.co/xrScXY8TSJ pic.twitter.com/MAxCqzhyhu — le10sport (@le10sport) May 3, 2023

Les joueurs du PSG incompréhensifs devant l'attitude de Messi

Et à en croire les informations du journaliste de l’Équipe Loïc Tanzi, cette attitude de l’Argentin a clairement étonné le vestiaire du PSG. « Lundi matin, quand Lionel Messi ne s'est pas présenté à l'entraînement, il y a eu une phase d'incompréhension. Beaucoup se sont demandé comment le club avait-il pu accepter de le laisser partir en pleine semaine à 6000km. C'était avant que l'on ne sache que personne n'avait donné un accord » , déclare le journaliste dans une session de question réponses avec les internautes du site du quotidien.

Les cadres du PSG rassurés par la sanction de Messi