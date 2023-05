Messi : La nouvelle décision du PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'escapade de Lionel Messi en Arabie Saoudite ne cesse de faire parler. Et pour cause, l'Argentin a quitté Paris sans l'autorisation du PSG et a manqué les entraînements du début de saison. La direction parisienne a donc décidé de sanctionner le champion du monde. En revanche, aucun communiqué n'est prévu pour le moment.

Afin d'honorer son accord avec l'Arabie Saoudite, dont il est l'ambassadeur, Lionel Messi s'est rendu dans le pays du Golfe en début de semaine. Jusque-là rien d'anormal, sauf qu'il n'avait pas obtenu l'accord du PSG pour se déplacer et a donc manqué les entraînements. Une situation qui a poussé le club de la capitale à sanctionner son joueur.

Affaire Messi : Le PSG fait halluciner l'Argentine https://t.co/CL0fzefI7G pic.twitter.com/3F2a5SH28F — le10sport (@le10sport) May 3, 2023

Aucun match ni entraînement pour Messi pendant deux semaines

Ecarté pendant deux semaines, Lionel Messi voit sa sanction prendre effet ce mercredi selon les informations de Fabrizio Romano. Le journaliste italien ajoute que durant cette période, l'Argentin ne disputera évidemment pas les matches du PSG (contre Troyes et Ajaccio), mais ne prendra pas non plus part aux entraînements le temps de sa sanction.

Le PSG ne prévoit aucun communiqué

Cependant, le PSG ne prévoit pas pour le moment de communiquer sur cette affaire comme le fait savoir Fabrizio Romano. Il faudra probablement attendre vendredi et la conférence de presse de Christophe Galtier pour entendre un membre du club parisien s'exprimer sur la situation de Lionel Messi.