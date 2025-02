«Les 10 minutes les plus longues de ma vie» : Un retour sous tension au PSG !

Thomas Bourseau

Le PSG a retrouvé son roc défensif en la personne de Presnel Kimpembe ce mardi 4 février, près de deux ans après sa dernière apparition. Blessé au tendon d’Achille pendant cette longue période, le champion du monde a eu 10 minutes à se mettre sous la dent contre Le Mans en 1/8ème de finale de Coupe de France (2-0). Une véritable éternité.

709 jours à être éloigné des terrains. Voici ce qu’on peut presque qualifier de sentence tant Presnel Kimpembe en a bavé avant de retrouver la compétition. Le 26 février 2023, le champion du monde tricolore sortait sur blessure lors de la victoire contre l’OM en raison d’un problème au tendon d’Achille. Un souci musculaire qui a valu deux opérations au joueur du PSG.

«Ça a été compliqué mais j'ai eu la chance d'être bien entouré»

De retour dans le groupe du PSG pendant la première partie de saison, Presnel Kimpembe n’a jamais été jugé physiquement apte à reprendre aux yeux de Luis Enrique. Mais lors du 1/8ème de finale de Coupe de France sur la pelouse du Mans mardi soir (2-0), « Presko » a mis fin à une période de deux années sans jouer. « C'est beau, magnifique. J'ai la chance d'avoir des collègues qui sont restés derrière pendant cette convalescence, tout ce temps de réhabilitation. Ça a été compliqué mais j'ai eu la chance d'être bien entouré ».

«C'était les dix plus longues de ma vie.

Dans des propos rapportés par L’Équipe, Presnel Kimpembe a d’ailleurs avoué que ces 10 minutes ont paru comme une éternité. « Super longues, mais on en profite. On joue pour ça. Ça m'a fait plaisir de revenir même si c'était dix minutes, c'était les dix plus longues de ma vie. Je les ai savourées », conclut le joueur formé au PSG. Reste désormais à savoir s'il pourra rapidement obtenir à nouveau du temps de jeu.