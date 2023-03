L’entraîneur du PSG est une «victime», une star de l’OM le prouve

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans une interview accordée à L’EQUIPE, Igor Tudor a expliqué les raisons qui l’ont poussé à reléguer Dimitri Payet sur le banc de l’OM. Un choix payant que Christophe Galtier ne peut pas se permettre avec les stars du PSG comme le déplore Daniel Riolo.

Depuis le début de la saison, Igor Tudor a décidé de faire de Dimitri Payet un remplaçant à l'OM. Un choix qu'il explique par le profil du joueur, qui ne correspond pas à ses besoins. Daniel Riolo s'est exprimé sur cette décision, qu'il a du mal à comprendre, tout en soulignant que Christophe Galtier n'a pas la même liberté avec ses stars au PSG.

«Je trouve que c’est incroyable»

« L’été dernier, il sort d’une bonne saison. Dans une bonne équipe qui ne fait pas une mauvaise saison, avec un entraîneur qui avait un style de jeu et Payet est un joueur, si ce n’est le joueur clé de cette équipe. Tudor arrive et met en place une autre méthode et celui qui en paye le prix, c’est Payet, la star de la saison. Je trouve que c’est incroyable de faire ça », lance dans un premier temps l'éditorialiste de RMC au micro de l' After Foot , avant de comparer la situation d'Igor Tudor à celle de Christophe Galtier au PSG.

«Comment veux tu que Galtier ne soit pas une victime du système»