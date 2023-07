Le vestiaire du PSG se lâche sur Luis Enrique

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Arrivé au PSG il y a quelques semaines, Luis Enrique a vécu ses grands débuts avec le club de la capitale ce vendredi. Paris l’a emporté 2-0 contre Le Havre et les premiers signaux laissés par l’équipe du coach espagnol sont positifs. Hugo Ekitike a donné sa première impression.

Après une saison noire, le PSG s’est séparé de Christophe Galtier. Un changement qui semblait presque inévitable vu les péripéties vécues par le technicien français, arrivé à Paris il y a seulement un an. Son remplaçant se nomme Luis Enrique, l’ancien coach du FC Barcelone, qui sort d’un mandat à la tête de la sélection espagnole. Ce vendredi, le nouveau coach du PSG a fait ses débuts avec le club de la capitale. Et Paris l’a emporté 2-0 contre Le Havre, une première intéressante pour Luis Enrique.

«C’est bien de travailler avec un grand coach comme ça»

« C’est un coach qui communique beaucoup, qui parle aux joueurs, qui est derrière nous et qui nous pousse tout le temps à aller presser. Il est présent, c’est un coach assez offensif donc je pense que l’on va être attractif à voir jouer et c’est bien de travailler avec un grand coach comme ça. C’est un coach qui a gagné beaucoup de choses et a été un très bon joueur donc on va apprendre beaucoup avec lui et il va faire du bien à l’équipe », a analysé Hugo Ekitike, premier buteur dans cette rencontre, au micro de France Info.

Luis Enrique démarre bien avec le PSG