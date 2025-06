Le retour au PSG imaginé par le clan Neymar !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après une séparation tumultueuse avec le Paris SG à l’été 2023, marquée par la venue de supporters du club devant le domicile de la star pour réclamer son départ, le clan Neymar imagine un accueil positif du public du Parc des Princes si l’ancien numéro 10 venait à repasser par la capitale.

Entre Neymar et le PSG, le divorce fut houleux. Des supporters parisiens s’étaient présentés devant le domicile de la star brésilienne à l’issue de sa dernière saison dans la capitale pour réclamer son départ. Une situation que relativise aujourd’hui le père de l’attaquant, affirmant que l’ex-numéro 10 brésilien serait bien accueilli s’il revenait au Parc des Princes.

« S'il revenait au Parc, il serait sans doute applaudi » « C'était un beau mariage, avec des crises comme dans tous les couples, puis une séparation. C'était pareil quand il a quitté Santos et Barcelone. Mais vous avez vu comment il a été reçu à Santos pour son retour ? S'il revenait au Parc, il serait sans doute applaudi, estime Neymar Sr, dans un entretien accordé à L’Équipe. Dans la vie, tu peux te marier sur un coup de foudre. Mais au bout d'un certain temps, la passion s'estompe. Et quand on se sépare, on reste bons amis. Je crois que c'est notre cas avec le PSG. Personne ne peut effacer ce qu'on a fait pour le PSG, et Neymar ne veut pas effacer son histoire avec le club. »