Messi - Neymar : Jackpot annoncé pour le PSG !

Après avoir remporté sa première Ligue des champions de son histoire, le PSG veut poursuivre sur sa lancée à la Coupe du monde des clubs. La formation parisienne a d’ailleurs vu sa cote de popularité grimper en flèche aux Etats-Unis, pays hôte de la compétition. Grâce à cela, les Rouge-et-Bleu pourraient toucher un petit jackpot.

«A Los Angeles, ils aiment les winners»

Cela pourrait d’ailleurs rapporter un petit jackpot au PSG. Comme le rapporte RMC Sport, le club de la capitale a plus vendu de marchandise à Los Angeles lors des douze dernières heures que lors des trois mois précédents. « A Los Angeles, ils aiment les winners et c’est le cas de Paris. Tu n’as plus Messi ou Neymar mais tu peux dire : je suis le meilleur en Europe et je veux être le meilleur dans le monde » ajoute Bernardo Osuna, journaliste pour ESPN.