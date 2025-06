PSG : Le gros cadeau de Luis Enrique !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé aux États-Unis afin de prendre part à la Coupe du monde des Clubs, le groupe du PSG est toujours parfaitement mené par Luis Enrique, qui va devoir réaliser une gestion minutieuse de son vestiaire. Avec la fatigue accumulée au cours de la saison, le coach espagnol a d’ailleurs décidé d’offrir un beau cadeau à ses joueurs. Explication.

Le PSG n’a pas eu beaucoup de temps pour profiter de la fête. Le 31 mai dernier, le club de la capitale entrait au Panthéon du football européen en remportant pour la première fois de son histoire la Ligue des Champions. Ayant vaincu l’Inter Milan en finale (5-0), Paris a offert une énorme fête à ses supporters, qui ont célébré ce titre durant des heures entières. Cependant, le répit a été de courte durée pour certains joueurs, notamment pour les internationaux Français, Portugais, et Espagnols, qui quelques jours plus tard, ont dû disputer la phase finale de Ligue des Nations.

Le PSG se prépare avant l’Atlético de Madrid

Désormais, le PSG se focalise sur la Coupe du monde des Clubs. Une compétition qui se déroule aux États-Unis, et qui débutera dimanche soir pour les Parisiens, qui affrontent l’Atlético de Madrid à Pasadena en Californie. Après une très longue saison, le Parisien explique ce vendredi que Luis Enrique sera encore plus attentif à sa gestion d’effectif au cours de la compétition. « Il faut vivre au jour le jour, glisse un intime du vestiaire. Certains joueurs sont revenus plus tard que d’autres et cela demande une certaine adaptation », glisse un proche du vestiaire du PSG auprès du quotidien.