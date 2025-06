Clash avec Luis Enrique au PSG : Ousmane Dembélé raconte tout !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dans un entretien accordé à France Football, Ousmane Dembélé est revenu sur un épisode marquant de sa saison au PSG : sa mise à l'écart par Luis Enrique pour le match contre Arsenal en début de saison. Le numéro 10 du club parisien ne tarit pas d’éloges à l’égard de son entraîneur.

« On ne s'est pas disputés, il a fait un choix et voilà »

« On ne s'est pas disputés, il a fait un choix et voilà. Comme je l'ai dit, c'est surtout l'équipe qui a élevé le niveau durant la seconde partie de saison et c'est ce qui a fait que j'ai été performant. Ça n'a rien changé pour moi (cette mise à l'écart). Dès le début de la saison, je voulais marquer des buts, délivrer des passes décisives, être là pour l'équipe », confie Ousmane Dembélé, qui voit en Luis Enrique la véritable star du PSG : « C'est lui le patron, c'est lui qui décide, si tu es bon tu joues, si tu n'es pas bon tu ne joues pas. Si tu ne fais pas les efforts, tu vas sur le banc de touche. Il a ramené cette mentalité au Paris-Saint-Germain. Il a complètement raison, c'est grâce à ça qu'il a créé ce collectif-là, qu'on est beaucoup plus forts et qu'on pense tous au groupe avant de penser à soi-même. C'est le chemin à suivre si on veut remporter encore de grands trophées. Il y a aussi l'aspect tactique : c'est un très, très grand entraîneur qui a gagné à Barcelone, qui a des idées. Qu'elles te plaisent ou non, il ne va jamais y renoncer. »