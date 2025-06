Le Real Madrid craque pour une star du PSG !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avec le Paris Saint-Germain, Vitinha a tout bonnement dicté le tempo dans l'entrejeu cette saison et s'est montré indispensable au collectif de Luis Enrique comme Thierry Henry l'avait déjà souligné. La légende d'Arsenal a inspiré Luka Modric à tenir un discours similaire à son sujet. Le joueur du Real Madrid jusqu'à la fin du Mondial des clubs lui a déclaré sa flamme.

Le 24 mai dernier, dans le cadre de l'ultime journée de Liga du Real Madrid face à la Real Sociedad (2-0), les socios merengue rendaient hommage à Carlo Ancelotti et à Luka Modric qui faisaient leurs adieux au Santiago Bernabeu . Le coach italien s'en est directement allé au Brésil où il a récupéré les rênes de la sélection lorsque Modric disputera tout de même le Mondial des clubs avec le Real Madrid aux Etats-Unis entre le 15 juin et le 13 juillet.

«Je l’aime vraiment beaucoup»

Pendant cette trêve internationale de juin, le Portugal s'est offert l'Allemagne et l'Espagne en demi-finale et finale de la Ligue des nations. Vitinha et ses compatriotes ont donc raflé cette quatrième édition. De quoi permettre au milieu de terrain du PSG de soulever un cinquième trophée cette saison après la Ligue des champions et la Ligue 1 notamment. Ayant déjà reçu les louanges de Thierry Henry cet hiver, Vitinha témoigne de celles de Luka Modric désormais. « Je l’aime vraiment beaucoup en tant que joueur, Il a fait une saison phénoménale, Il aide l’équipe à mieux jouer, c’est un organisateur de jeu et il est indispensable à l’équipe. Il l’a montré en Ligue des Champions et avec l’équipe nationale »