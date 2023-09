Le Qatar change de stratégie avec le PSG, le patron confirme !

Arnaud De Kanel

Le PSG veut apprendre de ses erreurs. Après avoir fait de la Ligue des champions une obsession, le club de la capitale s'y est perdu. Le Qatar a donc changé de plan depuis l'arrivée de Luis Enrique, adoptant une nouvelle stratégie de recrutement comme l'a confirmé Nasser Al-Khelaïfi.

La révolution a démarré au PSG. Avec les départs de Neymar, Leo Messi, Sergio Ramos ou encore Marco Verratti, le club de la capitale a délaissé sa politique basée sur les stars. Le choix de l'entraineur marque aussi le début d'une nouvelle ère. Le Qatar a donc voulu faire changer les choses.

«Nous sommes en train de construire une nouvelle identité»

Nasser Al-Khelaïfi a détaillé les premiers contours du projet parisien. Pour ce qui est de Luis Enrique, il explique : « Nous sommes en train de construire une nouvelle identité, notre propre style, nos propres principes de jeu, un jeu offensif - et une nouvelle culture. C'est ce que nous voulons, et les résultats suivront. Nous voulons que nos joueurs prennent du plaisir à jouer, que notre staff prenne du plaisir à entraîner et que nos supporters prennent du plaisir à regarder . » Et preuve qu'il y a du changement au PSG cette année, son président ne se dit plus obnubilé par la Ligue des champions.

«La Ligue des champions n’est pas du tout une obsession, c’est fini»