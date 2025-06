Le Qatar annonce l’arrivée d’«une légende» au PSG !

Axel Cornic

Déjà actionnaire minoritaire du Paris Saint-Germain, Kevin Durant a décidé de s’investir un peu plus dans les projets de QSI. Et évidemment, le président Nasser Al-Khelaïfi est plus que ravi de ce partenariat avec l’une des plus grandes stars de la NBA et du basketball international.

En plein mercato estival, le PSG a frappé un très gros coup. Ce n’est pas un attaquant d’envergure internationale ou encore une nouvelle star, mais bien Kevin Durant ! L’un des visages les plus connus de la NBA a décidé d’investir dans le club de la capitale, acquérant 1% des parts.

L’énorme coup du PSG ? Evidemment, ce choix a beaucoup fait parler ces derniers jours. Il est d’ailleurs la preuve que le PSG continue à grandir au niveau mondial et certains assurent même que cela ne serait qu’un indice d’un projet beaucoup plus ambitieux. La NBA a en effet expliqué vouloir investir en Europe, et la présence de Kevin Durant à Paris n’est forcément pas à prendre à la légère.