Un joueur signe au PSG pour terminer sa carrière, il dit tout

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En marge de la Coupe du monde des clubs organisée aux Etats-Unis, Claude Makélélé a accordé un long entretien à la FIFA. L'occasion pour l'ancien international tricolore de revenir sur son passage au PSG. Juste avant la prise de pouvoir du Qatar, le milieu de terrain avait accepté de jouer les pompiers de service.

« Le PSG, c'était ma fin de carrière. On a reconstruit ce club parce qu'il était en difficulté, à un moment, au niveau sportif. J'ai dû être capitaine, partager mes valeurs, éduquer en quelque sorte la plupart des joueurs qui étaient avec moi. Le club a évolué, les Qatariens sont arrivés, ils ont augmenté le niveau. C'est une fierté de les voir maintenant là où ils sont. J'ai une part de réussite aussi dans ce projet-là » a confié l’ancien international tricolore. Après la fin de sa carrière en 2011, Makélélé avait accepté de rejoindre le staff de Carlo Ancelotti.

Après sa retraite, il a accompagné Ancelotti

Makélélé a tenu à rendre hommage à l’actuel sélectionneur du Brésil. « Oui. (Carlo) Ancelotti m'a marqué. J'ai été son adjoint au PSG (en 2011/12), c'est avec lui que j'ai commencé cette nouvelle carrière. C'est lui qui m'a donné le goût d'être entraîneur. Je l'observais beaucoup, on parlait beaucoup. J'ai beaucoup appris de lui. Ce que je retiens de lui, c'est le côté humain. C'est un vrai professionnel, mais on oublie souvent que le côté humain est très important dans le football. Et beaucoup d'entraîneurs oublient ce côté humain-là. Ils ne se soucient pas du background de leurs joueurs » a-t-il lâché.