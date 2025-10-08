Le PSG vire une star : Il balance tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien joueur emblématique de l'ère QSI au PSG, Marco Verratti avait finalement été poussé au départ à l'été 2023 puisque Luis Enrique ne comptait pas sur lui pour l'avenir. Et le journaliste de RMC Sport Fabrice Hawkins dévoile les autres raisons ayant entraîné la vente soudaine de la star italienne au PSG.

Entre son arrivée en 2012 dans la peau d'un espoir et son départ onze ans plus tard où il était considéré comme une grande star du PSG, Marco Verratti a donc totalement changé de statut. Il faut dire que le milieu de terrain a été l'une des grandes figures du projet QSI au sein du club de la capitale, mais le PSG ne comptait plus sur lui en 2023 et l'a vendu au Qatar. Le journaliste de RMC Fabrice Hawkins en dévoile les raisons pour 100% PSG.

« Il a un lien avec l’émir » « Verratti est adoré au Qatar. Tous les joueurs qui vont au Qatar après le PSG sont très appréciés à Doha. C’est l’un des rares joueurs du PSG à avoir un lien avec l’émir, qui n’a pas des liens avec énormément de joueurs. Il avait ce lien-là qui lui permettait certaines choses », indique Hawkins au sujet de l'ancienne star italienne du PSG.