Le PSG vire un joueur, «il faut que tu partes»

Lors du mercato estival 2013, alors qu'il revenait d'un prêt réussi avec l'ASSE, Mathieu Bodmer a été tout de suite poussé au départ par les dirigeants du PSG. Suite à son embrouille avec Leonardo quelques mois auparavant, le milieu de terrain n'était plus du tout le bienvenu au PSG comme il le raconte.

Interrogé au micro du podcast Histoires de Foot, Mathieu Bodmer se livre sur son départ définitif du PSG en 2013 pour l'OGC Nice. Le joueur sortait d'une période en prêt très convaincante avec l"ASSE, où il venait notamment de remporter la Coupe de la Ligue. Mais ses très mauvaises relations avec Leonardo avaient condamné son futur au PSG avant même qu'il ne revienne de son prêt dans le Forez comme le raconte Bodmer.

« Il faut que tu partes » « L’ASSE ne peut pas m’acheter, ils ne peuvent pas payer le salaire et donc je dois rentrer à Paris. Il me reste un an de contrat. Sauf que là quand j’arrive c’est Laurent Blanc et Jean-Louis Gasset. Gasset c’est comme mon père, je l’ai eu à Caen quand j’étais jeune. La reprise c’est à Clairefontaine, Gasset me dit : ‘Fils, faut que je te parle. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais ça devait être grave. On n’a pas le droit de te faire jouer. Il faut que tu partes’ », confie Mathieu Bodmer, qui a finalement été contacté par l'OGC Nice.