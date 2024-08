Le PSG victime d'un coup de malchance, Luis Enrique balance

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce jeudi, le tirage de la nouvelle formule de la Ligue des Champions a réservé un calendrier très relevé pour le PSG. Le club parisien, qui affrontera des cadors comme Manchester City, le Bayern Munich, l’Atlético de Madrid, ou encore Arsenal, va devoir se sublimer. Présent en conférence de presse ce samedi, Luis Enrique a d’ailleurs réagi à ce tirage.

Le PSG est désormais fixé. Après le tirage au sort non plus de la phase de groupe, mais bien du nouveau calendrier de l’édition 2024-2025 de la Ligue des Champions, le club parisien connaît l’ordre des matchs qu’il va disputer. Pour rappel, Paris a écopé d’un calendrier relevé, avec dans l’ordre, Gérone, Arsenal, PSV Eindhoven, Atlético de Madrid, Bayern Munich, RB Salzbourg, Manchester City, et Stuttgart.

Clairement, le PSG n’a pas été verni par ce tirage, et devra batailler pour atteindre directement les 8èmes de finales (pour rappel, ce sont désormais les 8 premières équipes du classement qui atteindront directement la phase finale). Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Luis Enrique a réagi à cette nouvelle formule. « Ma sensation avec le tirage au sort c'est que c'est une compétition nouvelle, un nouveau format. Il est évident que statistiquement on a été les moins favorisés mais je ne peux pas juger cette compétition parce qu'on ne la connaît pas », a lâché le coach parisien.

« Je ne sais pas de combien de points nous auront besoin pour être dans les huit premiers, le calendrier de chaque équipe est différent, je ne sais pas de combien de points on aura besoin pour être entre les 9e et 24e premiers, si on ne se qualifie pas dans les 8 premiers », poursuit Luis Enrique. « On verra si ce changement est attractif, intéressant, nécessaire ou pas. Je ne peux pas juger, tout est nouveau. Et on va dire que c'est une compétition que nous allons expérimenter et nous avons été les moins chanceux ».