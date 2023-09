Le PSG va-t-il enfin remporter la Ligue des Champions ?

La rédaction

Depuis son arrivée à la tête du PSG, le Qatar n’a qu’un rêve : remporter la Ligue des Champions. Cela fait maintenant plus d’une décennie que le club de la capitale court après cet objectif. En vain. Des centaines de millions d’euros ont pourtant été dépensés, mais le PSG n’a jamais atteint le toit de l’Europe. Et si c’était enfin pour cette année sous les ordres de Luis Enrique ?

Une fois le PSG racheté, le Qatar ne s’est jamais caché pour dire que l’objectif était de remporter la Ligue des Champions. Un discours qui a souvent fait défaut aux propriétaires parisiens puisque le club de la capitale n’a jamais soulevé la Coupe aux grandes oreilles, le meilleur résultat restant cette finale perdue face au Bayern Munich lors du Final 8 en 2020. Le PSG a pourtant tout mis en oeuvre pour mettre les chances de son côté en Ligue des Champions. Ça n’a finalement pas marché et voilà que le club de la capitale a décidé de partir sur un nouveau projet pour tenter d’enfin arriver à ses fins.

PSG : Luis Enrique prépare une surprise pour Dembélé https://t.co/7XXA49nVfF pic.twitter.com/YhikDMudyq — le10sport (@le10sport) September 18, 2023

Le groupe de la mort pour le PSG

Désormais, le discours du PSG a quelque peu changé concernant la Ligue des Champions. A côté de cela, le club de la capitale a décidé de mettre fin à l’accumulation d’individualités, misant plutôt sur la construction d’un effectif pour Luis Enrique, nouvel entraîneur de Paris. Ayant déjà remporté la C1 avec le FC Barcelone, l’Espagnol le fera-t-il avec le PSG ? Pour cela, il faudra d’abord sortir d’un groupe qu’on annonce comme celui de la mort. En effet, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont hérité d’adversaires relevés. Ça va commencer ce mardi avec le Borussia Dortmund, mais il faudra ensuite se frotter au Milan AC ainsi qu’à Newcastle.

« Pour gagner la Ligue des champions, il faut une grande équipe »