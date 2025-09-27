Le PSG va signer un coup historique, Hakimi balance !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'une performance historique la saison dernière, le PSG a décroché sa première victoire en Ligue des champions. Le club de la capitale a proposé un niveau de jeu incroyable et a ébloui l'Europe, à l'image de son écrasante domination en finale contre l'Inter Milan (5-0). Les hommes de Luis Enrique ont entamé la défense de leur titre en gagnant contre l'Atalanta Bergame avec en ligne de mire une nouvelle victoire.

L'année dernière, le PSG avait vécu un début de campagne européenne assez compliqué avant d'accélérer au mois de janvier. Le club a trouvé la solution pour briller sur les plus grands terrains d'Europe et forcément, les attentes sont élevées pour cette nouvelle saison. Achraf Hakimi révèle que le PSG met tout en place pour réussir ce pari.

Le PSG veut refaire un coup historique Vainqueur de la Ligue des champions pour la première fois de son histoire, le PSG n'a pas beaucoup changé d'effectif pour le même objectif. Achraf Hakimi confie que les joueurs ont les yeux rivés sur la compétition. « Tu penses que vous allez encore gagner le titre (en Ligue des Champions) cette saison ? On va travailler pour cela. On va essayer, on est prêt » souligne-t-il dans l'émission Clique sur Canal+.