Le PSG va signer un coup historique, Hakimi balance !

Auteur d'une performance historique la saison dernière, le PSG a décroché sa première victoire en Ligue des champions. Le club de la capitale a proposé un niveau de jeu incroyable et a ébloui l'Europe, à l'image de son écrasante domination en finale contre l'Inter Milan (5-0). Les hommes de Luis Enrique ont entamé la défense de leur titre en gagnant contre l'Atalanta Bergame avec en ligne de mire une nouvelle victoire.
L'année dernière, le PSG avait vécu un début de campagne européenne assez compliqué avant d'accélérer au mois de janvier. Le club a trouvé la solution pour briller sur les plus grands terrains d'Europe et forcément, les attentes sont élevées pour cette nouvelle saison. Achraf Hakimi révèle que le PSG met tout en place pour réussir ce pari.
Le PSG veut refaire un coup historique
Vainqueur de la Ligue des champions pour la première fois de son histoire, le PSG n'a pas beaucoup changé d'effectif pour le même objectif. Achraf Hakimi confie que les joueurs ont les yeux rivés sur la compétition. « Tu penses que vous allez encore gagner le titre (en Ligue des Champions) cette saison ? On va travailler pour cela. On va essayer, on est prêt » souligne-t-il dans l'émission Clique sur Canal+.
Le PSG au défi
Pour réaliser un doublé historique, le PSG a du pain sur la planche. La semaine prochaine, le club affrontera le FC Barcelone lors d'un choc très attendu. Mais les hommes de Luis Enrique n'aborderont pas forcément ce match dans les meilleures conditions comme certains joueurs sont blessés. Dans sa quête d'un deuxième titre consécutif, le PSG devra de toute façon passer par ces problèmes.