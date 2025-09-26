Le PSG a tranché pour Barcola !

Ce samedi soir, le PSG reçoit Auxerre au Parc des Princes. Pour ce rendez-vous de la sixième journée de Ligue 1, Luis Enrique pourra compter sur le retour de Bradley Barcola, remis de sa blessure. D'ailleurs, le coach du PSG aurait déjà décidé de titulariser son numéro 29 contre l'AJA.

Touché aux ischio-jambiers, Bradley Barcola a manqué le choc entre le PSG et l' OM . Le club marseillais ayant battu son rival parisien au Vélodrome ce lundi soir (1-0).

Heureusement pour le PSG , Bradley Barcola serait remis de sa blessure. Ainsi, l'international français serait apte pour le duel face à l' AJ Auxerre , programmé ce samedi soir au Parc des Princes.

PSG : Barcola sera titulaire contre l'AJA ?

Pour le compte de la sixième journée de Ligue 1, le PSG accueille Auxerre au Parc des Princes ce samedi soir. D'après les indiscrétions de RMC Sport, Bradley Barcola va retrouver le groupe de Luis Enrique pour cette rencontre. D'ailleurs, à en croire Le Parisien, le numéro 29 du PSG devrait même être aligné d'entrée face à l'AJA.

La composition probable du PSG : Lucas Chevalier – Achraf Hakimi (capitaine), Illia Zabarnyi, Willian Pacho, Lucas Hernandez – Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz – Bradley Barcola, Kang-In Lee et Khvicha Kvaratskhelia.