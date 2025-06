Le PSG va perdre trois joueurs ?

Ce dimanche, le PSG retrouve Lionel Messi. La formation parisienne affronte l’Inter Miami en huitième de finale de la Coupe du monde des clubs. Luis Enrique va néanmoins devoir faire attention à certains joueurs. Trois de ses éléments sont sous le coup d’une suspension pour le prochain tour en cas de nouveau carton jaune.

Le destin a voulu que Lionel Messi et le PSG se retrouvent ce dimanche. Le scénario était peu probable, mais il s’est pourtant réalisé. La formation parisienne affronte l’ Inter Miami pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs . Luis Enrique pourrait toutefois perdre trois joueurs pour le tour suivant en cas de qualification.

Comme le rapporte Culture PSG, Marquinhos , Joao Neves et Fabian Ruiz sont sous le coup d’une suspension s’ils écopent d’un nouveau carton jaune ce dimanche contre l’ Inter Miami . Luis Enrique va devoir veiller à ce que ses trois joueurs se tiennent à carreau s’il veut pouvoir compter sur eux en quart de finale si jamais le PSG bat la franchise de MLS .

Lionel Messi a une épée de Damoclès au-dessus de la tête

Côté Inter Miami, les menaces de suspension sont plus nombreuses. Lionel Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets, Nicolas Freire Aviles et Federico Redondo pourraient renoncer au quart de finale de la Coupe du monde des clubs en cas de nouveau carton jaune. Si le match promet d’être intéressant en raison de l’histoire entre le PSG et Lionel Messi, les joueurs concernés par une éventuelle suspension vont devoir être vigilants.