PSG - Messi : Le coup de pression du Qatar !

Le destin en aura voulu ainsi. Ce dimanche, le PSG retrouve l’Inter Miami de Lionel Messi à l’occasion des huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs. Les hommes de Luis Enrique auront à coeur de s’illustrer face à La Pulga. Nasser al-Khelaïfi aurait d’ailleurs rappelé l’importance de cette rencontre au vestiaire parisien.

L’Argentin n’a pas spécialement apprécié son séjour de deux ans au PSG . Et il n’a pas manqué de le faire savoir après son départ. Le champion du monde 2022 profite de la moindre occasion pour envoyer des piques à la formation parisienne. Ce match sera donc l’occasion de régler les comptes directement sur le terrain.

Nasser al-Khelaïfi a prévenu le vestiaire de Luis Enrique

Et comme le rapporte RMC Sport, le PSG aura naturellement à coeur de s’illustrer face à Lionel Messi. Nasser Al-Khelaïfi n’a d’ailleurs sûrement pas manqué de rappeler aux hommes de Luis Enrique les enjeux sportifs et financiers de cet affrontement. Si le match s’annonce plutôt déséquilibré, le contexte de la rencontre la rend très intéressante à suivre. À voir si le PSG accédera au tour suivant de la Coupe du monde des clubs, ou si l’Inter Miami de Lionel Messi fera sensation comme Botafogo plus tôt dans la compétition.