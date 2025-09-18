Le PSG tout proche de perdre une star !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Membre du PSG depuis l’été 2013, Marquinhos a franchi toutes les étapes au fil des années, jusqu’à devenir le capitaine indiscutable et même une légende du club francilien. L’histoire aurait pourtant pu être différente pour le défenseur central brésilien, qui raconte avoir été proche de quitter le PSG par le passé.

Arrivé sur la pointe des pieds à l’été 2013 (en provenance de l’AS Rome pour 32M€) alors qu’il était considéré à cette époque comme un simple espoir du football brésilien, Marquinhos (31 ans) est devenu une référence mondiale au PSG. L’international brésilien a longtemps été obligé de faire face à une rude concurrence (Thiago Silva, David Luiz, Alex…) avant de parvenir à s’imposer comme un titulaire indiscutable, et il avait même été question d’un départ du PSG à un moment donné.

Marquinhos tout proche du départ Dans un large entretien accordé au Parisien, Marquinhos avoue avoir songé pendant un moment à quitter le PSG vu qu'il avait des offres à l'étranger : « Après la deuxième ou troisième saison (en 2014), je n’étais pas encore un titulaire, j’ai eu quelques offres du Barça et de l’Angleterre je crois, qui m’ont fait réfléchir. J’en ai discuté avec le président et le coach de l’époque, Laurent Blanc. Ils m’ont rassuré, ils m’ont montré à quel point ils comptaient sur moi », confie l’emblématique capitaine du club de la capitale.