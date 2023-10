Le PSG tient un phénomène, il hallucine

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Malgré ses 17 ans au compteur, Warren Zaïre-Emery ne cesse de progresser sous le maillot du PSG. Face au Milan AC en Ligue des champions mercredi soir, le milieu de terrain a délivré deux passes décisives, ce qui lui a permis d'être élu homme du match par l'UEFA. Ancien international français, Vikash Dhorasoo a tenu à saluer la prestation du jeune joueur.

A 17 ans, Warren Zaïre-Emery est déjà un élément indiscutable du PSG, comme l'illustre sa prestation XXL face au Milan AC mercredi soir (3-0). Auteur de deux passes décisives, il a été élu homme du match. « Je suis très content d’être l’homme du match. Après, c’est avant tout un travail d’équipe, on a tout fait ensemble. On a pris du plaisir à jouer tous ensemble. C’est quelque chose que l’on fait bien cette année. » a-t-il confié. Les louages sont nombreuses à l'image de celle de Vikash Dhorasoo, ancien joueur du PSG.

Dhorasoo impressionné par Zaïre-Emery

« Il m’impressionne ? Oui. D’abord parce qu’il est très puissant, déjà à 17 ans. Ça fait un moment qu’on le voit résister aux chocs, aller à l’épaule, résister dans les courses… Sur le premier but, il est accroché deux fois vraiment très fort mais il ne s’arrête pas pour obtenir la faute, il va au bout de son truc. Ça veut dire qu’il a les jambes pour le faire. Et au très haut niveau, c’est le plus dur. Sur une action comme ça, on produit beaucoup d’acide lactique, alors pour accélérer deux fois il faut être très solide. Sur le troisième but, sa prise de balle est encore très bonne et on est loin dans le match, il fait ça en étant fatigué…Difficile de garder sa lucidité à la passe après ce type d’effort ? C’est très difficile et ça m’impressionne beaucoup » a-t-il confié à L'Equipe.

« Il fait penser à Eden Hazard »